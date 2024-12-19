Полицейский Дед Мороз поздравил детей в поселке Карелии

Детям напомнили о правилах дорожного движения и подарили полезные подарки.

Госавтоинспекторы из Кондопоги и инспекторы специализированного взвода ДПС МВД по Республике Карелия подарили детям из поселка Гирвас праздничное настроение. Кроме того, они в игровой форме напомнили им о важности соблюдения правил дорожного движения.

В празднике поучаствовали местный детский сад и школа. Дед Мороз и Снегурочка поиграли с малышами в загадки о правилах дорожного движения. Ученики начальных классов безошибочно ответили на вопросы Снегурочки. Особенно детям понравился патрульный автомобиль. С помощью громкоговорящего устройства, ребята поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом. Детей угостили конфетами и вручили полезные подарки – световозвращатели, которые помогут им быть более заметными на дороге в темное время суток.