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Полицейский-кинолог из Карелии награжден за спасение рыбака

Новости. Общество
14:30, 29 Октября 2021
фото: Пресс-служба МВД по Республике Карелия

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Старшина полиции Игорь Карпов получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения»: он спас тонувшего рыбака.

В МВД по Карелии наградили кинолога из полиции Пудожского района Игоря Карпова. Ему была вручена медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Полицейский поощрён за спасение рыбака, провалившегося под лёд во время поездки на снегоходе. Об этом информирует «МВД Медиа».

Сообщается, что в свой выходной день Игорь Карпов занимался домашними делами в загородном доме. Старший сын Алексей заметил человека, который провалился под лед на середине реки. Ребенок прибежал и сообщил отцу. Вместе они поспешили на помощь.

Рискуя жизнью, полицейский вытащил пострадавшего из холодной воды, привёл к себе в дом и отогрел. О случившемся сотрудник МВД известил родственников пострадавшего, которые и забрали его. Спасённый мужчина на следующий день собирался отмечать 70-летие.

Затем о поступке кинолога стало известно на службе, было принято решение ходатайствовать о его награждении.

Ранее сообщалось, что в Карелии спасли рыбаков, перевернувшихся на резиновой лодке на Ладоге.

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