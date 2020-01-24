Полицейский, которого судят по делу "петрозаводского маньяка", принес соболезнования отцу убитой девушки

Заместитель начальника следственного управления МВД по Петрозаводску Иван Воронов дал показания в суде, в ходе которых обратился к отцу погибшей девушки с соболезнованием.

"Перед началом дачи показаний я хотел бы стороне потерпевших принести свои искренние соболезнования. Я прекрасно понимаю, какое горе вы испытываете", - заявил сегодня в суде Воронов.

Иван Воронов является одним из трех фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников полиции. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Дело рассматривает судья Александр Смирнов.

По версии следствия, сотрудники МВД не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в начале лета 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник сперва напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек. Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года.

Замначальника следственного управления МВД по Петрозаводску Иван Воронов заявлял, что не признает вину, поскольку считает, что в его действиях нет состава преступления. Сегодня он объяснил свою позицию потерпевшему Александру Трифонову, отцу второй жертвы Антона Ипатова.

"Прекрасно понимаю, что объективно вы, наверно, не можете оценивать наши действия. Но я хотел бы вам сказать, что моя позиция непризнания вины – это не попытка уйти от какой-то ответственности. Я уверенно считаю, что я не совершал никакого преступления, не рассматриваю себя как преступника, никогда не был на той стороне баррикады", - сказал Иван Воронов, обращаясь к потерпевшему.

В своих показаниях полицейский указал, что с первого августа 2018 года он был назначен на должность заместителя начальника следственного управления по Петрозаводску и осуществлял контроль за работой территориальных отделов по расследованию преступлений под номерами 1, 2 и 3. До этого он руководил пятым отделом следственного управления по городу Петрозаводску.

По словам Воронова, после назначения на новую должность он продолжал контролировать работу также и пятого отдела из-за сложной кадровой обстановки в органах. Воронов сообщил о высокой нагрузке на следователей пятого отдела, которая возникла из-за проблем с кадрами в период работы по делу Ипатова. Ряд следователей были в отпусках, кто-то исполнял должности руководителей других отделов, указал подсудимый.

В тот период Иван Воронов изучил материалы о причинении тяжких телесных повреждений мужчине. После этого он поручил вести следственные действия старшему следователю Екатерине Хориной, которая тоже стала фигуранткой дела о халатности полицейских. По его оценке, в материалах не было прямых указаний на то, что преступные действия совершил конкретно Антон Ипатов. Сам пострадавший, по словам фигуранта дела, заявлял об отсутствии претензий к обидчику.

Воронов указал на то, что не располагал данными о том, что Ипатов уже был судим ранее и не видел других документов, которые бы сообщали о его склонности к совершению преступлений. Полицейский заявил, что не имел сведений о том, что Ипатов может совершить другие преступления.

Воронов рассказал, что в дальнейшем проверил Ипатова по оперативной базе и тогда установил, что тот был ранее судим. Сотрудник МВД утверждает, что в этой связи при передаче материала следователю он указал на возможность задержания Ипатова, если его причастность к избиению собутыльника будет установлена.

Затем Иван Воронов отказался отвечать на вопросы по сути предъявленного обвинения. Ранее этим правом воспользовался другой фигурант дела, участковый Ринат Гратий.