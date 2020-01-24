890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Виновному в падении новогодней арки на женщину в центре Петрозаводска грозит срок 3
Сегодня 15:28
Билеты на поезда из Москвы в Петрозаводск станут невозвратными
Сегодня 11:40
Участковый, которого судят по делу "петрозаводского маньяка", отказался отвечать на вопросы 16
Сегодня 10:32
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки 15
Сегодня 09:55

Полицейский, которого судят по делу "петрозаводского маньяка", принес соболезнования отцу убитой девушки

Новости. Криминал
14:34, 24 Января 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Заместитель начальника следственного управления МВД по Петрозаводску Иван Воронов дал показания в суде, в ходе которых обратился к отцу погибшей девушки с соболезнованием.

"Перед началом дачи показаний я хотел бы стороне потерпевших принести свои искренние соболезнования. Я прекрасно понимаю, какое горе вы испытываете", - заявил сегодня в суде Воронов.

Иван Воронов является одним из трех фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников полиции. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Дело рассматривает судья Александр Смирнов.

По версии следствия, сотрудники МВД  не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в начале лета 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник сперва напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек. Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года.

Замначальника следственного управления МВД по Петрозаводску Иван Воронов заявлял, что не признает вину, поскольку считает, что в его действиях нет состава преступления. Сегодня он объяснил свою позицию потерпевшему Александру Трифонову, отцу второй жертвы Антона Ипатова.

"Прекрасно понимаю, что объективно вы, наверно, не можете оценивать наши действия. Но я хотел бы вам сказать, что моя позиция непризнания вины – это не попытка уйти от какой-то ответственности. Я уверенно считаю, что я не совершал никакого преступления, не рассматриваю себя как преступника, никогда не был на той стороне баррикады", - сказал Иван Воронов, обращаясь к потерпевшему.

В своих показаниях полицейский указал, что с первого августа 2018 года он был назначен на должность заместителя начальника следственного управления по Петрозаводску и осуществлял контроль за работой территориальных отделов по расследованию преступлений под номерами 1, 2 и 3. До этого он руководил пятым отделом следственного управления по городу Петрозаводску.

По словам Воронова, после назначения на новую должность он продолжал контролировать работу также и пятого отдела из-за сложной кадровой обстановки в органах. Воронов сообщил о высокой нагрузке на следователей пятого отдела, которая возникла из-за проблем с кадрами в период работы по делу Ипатова. Ряд следователей были в отпусках, кто-то исполнял должности руководителей других отделов, указал подсудимый.

В тот период Иван Воронов изучил материалы о причинении тяжких телесных повреждений мужчине. После этого он поручил вести следственные действия старшему следователю Екатерине Хориной, которая тоже стала фигуранткой дела о халатности полицейских. По его оценке, в материалах не было прямых указаний на то, что преступные действия совершил конкретно Антон Ипатов. Сам пострадавший, по словам фигуранта дела, заявлял об отсутствии претензий к обидчику.

Воронов указал на то, что не располагал данными о том, что Ипатов уже был судим ранее и не видел других документов, которые бы сообщали о его склонности к совершению преступлений. Полицейский заявил, что не имел сведений о том, что Ипатов может совершить другие преступления. 

Воронов рассказал, что в дальнейшем проверил Ипатова по оперативной базе и тогда установил, что тот был ранее судим. Сотрудник МВД утверждает, что в этой связи при передаче материала следователю он указал на возможность задержания Ипатова, если его причастность к избиению собутыльника будет установлена.

Затем Иван Воронов отказался отвечать на вопросы по сути предъявленного обвинения. Ранее этим правом воспользовался другой фигурант дела, участковый Ринат Гратий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-24 16:52:27
Эти ваши измышления на воде вилами написаны. Смотрю на школьников и думаю, что среди них и будущий ипатов уже растёт. :)
zanoza
2020-01-24 15:56:46
Что только не сделаешь, чтобы "отмазать" себя любимого, можно и слезу пустить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро

Аналитика

Сегодня 09:56
Обществоведение
Самые страшные злодеи Карелии 2
Кто из преступников получил пожизненный срок: портреты самых опасных преступников Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 3
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 4
Сегодня 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»