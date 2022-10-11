Полицейский отказался вернуть права жителю Карелии за взятку

Житель Карелии с помощью взятки попытался вернуть водительские права и попал под суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В Лахденпохском районе 62-летний мужчина, находясь в припаркованном на улице автомобиле, предложил полицейскому 80 тысяч рублей за возвращение ему прав без сдачи теоретического экзамена.

Однако представитель власти последовал антикоррупционному законодательству и доложил начальству о том, что ему предлагают деньги.

По приговору Лахденпохского суда мужчина получил два года лишения свободы условно.