Полицейский отказался вернуть права жителю Карелии за взятку

Житель Карелии с помощью взятки попытался вернуть водительские права и попал под суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В Лахденпохском районе 62-летний мужчина, находясь в припаркованном на улице автомобиле, предложил полицейскому 80 тысяч рублей за возвращение ему прав без сдачи теоретического экзамена.
Однако представитель власти последовал антикоррупционному законодательству и доложил начальству о том, что ему предлагают деньги.
По приговору Лахденпохского суда мужчина получил два года лишения свободы условно.
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