Полицейский помог вызволить из снежного плена жителей Карелии

В Лахденпохье местные жители поблагодарили госинспектора дорожного надзора.

Инцидент случился ранее в Лахденпохском районе Карелии. Житель одного из домов пожаловался на нечищенную дорогу. Заявитель беспокоился за беременную супругу — в случае чего, подъездной путь к дому был заблокирован.

Звонок в полицию принес результат. Старший госинспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Дмитрий Атрощенко выяснил у заявителя все детали, а затем связался с подрядчиком. Как оказалось, организация недавно взяла на баланс данный участок, что и привело к недочёту. В течение часа дорога была вычищена, снежный плен для обитателей жилья прекратился.

«Человек по-настоящему заинтересован в интересах службы и граждан. Молодец, одним словом, очень приятно, что есть такие сотрудники», — поблагодарил через электронную приемную сайта МВД сотрудника житель района. Руководство МВД Карелии приняло решение поощрить сотрудника.