Полицейский в Карелии спас замерзавшую на заснеженной трассе семью с младенцем

В Медвежьегорском районе инспектор ГИБДД помог семье с младенцем, которые замерзали на трассе в сломавшейся машине, сообщили в МВД Карелии.

Погода в предпоследний октябрьский день преподнесла сюрприз для жителей Карелии. Резко понизилась температура, местами началась метель. Именно в таких условиях у семьи петрозаводчан на трассе в Медвежьегорском районе сломался автомобиль. Самостоятельные попытки починить транспорт ни к чему не привели — двигатель заглох.

Машину на дороге не оставишь, знакомые находятся за сотни километров, а на руках у супружеской четы младенец нескольких месяцев отроду. В тот день на данном участке дороги нес дежурство начальник отдела ГИБДД по Медвежьегорскому району капитан полиции Сергей Спиренков и припаркованная в пустынном месте иномарка с людьми привлекла его внимание.

Выяснив все обстоятельства, он настоял, чтобы замёрзшие путешественники срочно пересели к нему в служебную машину и согрелись. Ещё один тщательный осмотр — и госавтоинспектор вместе с водителем пришли к выводу — продолжить путь на сломанной машине не получится. Тогда сотрудник полиции вызвал подмогу, отвёз замерзавших в гостиницу.

«Хотим выразить огромную благодарность начальнику ОГИБДД Медвежьегорска, капитану полиции Спиренкову Сергею Юрьевичу! За то, что не проехал мимо и не дал замёрзнуть в машине на трассе нашей семье с маленьким ребёнком. А также за помощь в поиске жилья и организации доставки нашей сломанной машины до Петрозаводска. Благодарим за ваши усилия, поддержку и потраченное время. Желаем Вам здоровья, удачи на службе и в жизни!» — написали жители карельской столицы после того, как неприятности остались позади.

В ведомстве отметили, что в комментариях в соцсети одна жительница Медвежьегорского района вспомнила, что и ей однажды «начальник ГИБДД» подкачал колесо, и ей «было приятно от такой помощи».