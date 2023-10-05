Полицейский выручил автомобилиста со сломанной электрикой

Лейтенант полиции перекрыл движение в Шую, чтобы сломанную машину смогли безопасно отбуксировать.

В дежурную часть полиции Прионежского района обратился 52-летний житель Шуи. Он попросил объявить благодарность сотруднику дорожно-патрульной службы.

Вечером 30 сентября лейтенант полиции Максим Федоров патрулировал район. На трассе между Ужесельгой и Нёлуксой он заметил автомобиль, припаркованный на обочине.



«У машины не горели фары, а водитель в задумчивости склонился над открытым капотом. Полицейский выяснил, что мужчина, погостив у брата в Деревянном, ехал домой. В пути у автомобиля перестала работать электрика, он успел припарковаться на обочине», — говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Самому справиться с поломкой не удалось, тогда мужчина позвонил брату и попросил его приехать с тросом для буксировки.



Полицейский перекрыл на время движение, чтобы водитель сломанного авто смог безопасно развернуться, и сопроводил мужчин до села Деревянное на патрульном автомобиле.



Кроме того, полицейский нашел телефон специалиста, с которым житель Шуи смог договориться о ремонте.



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