Полиция Карелии задержала 19-летнего мошенника из Липецка

Юноша обманывал людей в сети. продавая несуществующие товары.

Летом в полицию Костомукши обратился 45-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что хотел купить литые диски для автомобиля и разместил объявление в соцсети. На объявление откликнулся незнакомец, который прислал фотографии дисков и предложил доставку.

Потерпевший перевел ему 15 750 рублей, но товар так и не получил. После перевода денег продавец перестал выходить на связь. Полиция установила, что к преступлению причастен 19-летний житель Липецка.

Сотрудники полиции выехали в командировку и задержали подозреваемого по месту жительства. Молодой человек признал вину. По данным следствия, мошенник использовал чужой аккаунт для общения и присылал фотографии из интернета, не имея реального товара.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

