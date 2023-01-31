Полиции Петрозаводска нужна помощь в опознании дебошира

Правоохранительные органы Петрозаводска ищут подозреваемого в драке на Первомайском проспекте.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают молодого человека, запечатленного на видеозаписи.



Его подозревают в причинении телесных повреждений. Драка произошла 31 января во дворе дома №15 по Первомайскому проспекту.

Всех, кто знает молодого петрозаводчанина, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 911-409-59-04.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.