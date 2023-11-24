Полиция Беломорского района разыскивает мужчину 1973 года рождения

Игорь Юрьевич Поздняков обвиняется в неуплате алиментов.

Сотрудники ОМВД Беломорского района разыскивают Игоря Юрьевича Позднякова 1973 года рождения, сообщили в пресс-службе карельского ведомства.

Мужчина обвиняется в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей, рассказали в источнике.

Сведения о местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 814 375 11 69, 8 921 623 92 45, 8 911 053 26 76 или 02. Конфиденциальность гарантируется.