Полиция будет искать нетрезвых водителей в одном из районов Карелии

В понедельник, 26 декабря, Госавтоинспекция Прионежского района Карелии проведет акцию «Нетрезвый водитель».

В ближайший понедельник, 26 декабря, дорожная полиция Прионежья будет искать пьяных автомобилистов в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом говорится в паблике правоохранительных органов района.



В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения сообщать о пьяных водителях по телефонам: 8 (814-2) 73-90-22, 8 (814-2) 57-96-16, 102 или по единому мобильному номеру 112.