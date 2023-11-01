Полиция Финляндии высадилась на острове российского олигарха

На финском острове с вертолетной площадкой, принадлежащем российскому миллиардеру, прошла полицейская спецоперация.

На финском острове российского миллиардера Игоря Кесаева в Пуумале проходит полицейская операция, сообщает 1 ноября «Фонтанка» со ссылкой на СМИ Финляндии. Уточняется, что проведение операции инициировано Управлением по взысканию долгов и что финские власти взяли остров под контроль «в рамках санкций против России».

Кесаев купил остров Котасаари в 2020 году. По данным финских журналистов, сумма сделки составила 700 тысяч евро. Состояние Кесаева тогда оценивали в 3,5 $ млрд долларов.

О том, что совладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев (тогда 28-е место в российском списке Forbes) строит виллу на острове на юго-востоке Финляндии, «Фонтанка» рассказывала еще зимой 2021 года. На тот момент Кесаев ждал от муниципалитета Пуумалы разрешения на индивидуальный причал с набережной.

Миллиардер выбрал остров Котасаари в озёрном крае Сайма. В плане поместья тогда были главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом на 530 кв. м, сауна на 100 кв. м. и дом для персонала площадью 150 кв. м. В комплекс сооружений должны были войти бетонный причал длиной 24 м, 16-метровый пешеходный мост и беговая дорожка вокруг острова.

ЕС и Великобритания ввели санкции против Игоря Кесаева в апреле 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.