Полиция города бумажников Карелии ищет двух молодых людей, подозреваемых в преступлении (ВИДЕО)

Подозреваемые в краже бытовой техники попали в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Кондопоги устанавливают личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к совершению кражи из магазина бытовой техники.

Всех, кто располагает значимой информацией о личностях и местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 529 98 86.

Конфиденциальность гарантируется.