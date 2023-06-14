Полиция города бумажников Карелии ищет пропавших школьников

Правоохранительные органы Кондопоги разыскивают пропавших братьев 2010 и 2014 годов рождения.

Полиция Кондопоги ищет Евгения Денисовича Г., 2014 года рождения и Даниила Денисовича Г., 2010 года рождения.



Они пропали вечером 13 июня, говорится в сообщении паблика «Полиция Кондопоги».



Всех, кто знает, где находятся пропавшие братья, полиция просит сообщить имеющиеся сведения по телефону: 8 (814-51) 2-09-02.