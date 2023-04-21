Полиция города бумажников Карелии нашла вандала, укатившего к себе во двор знаменитый глобус

Ранее судимый мужчина решил, что городское украшение будет лучше смотреться в его дворе, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Кондопоги нашли подозреваемого, повредившего городское украшение «Глобус». В ночь на 27 июня на улице Пролетарской неизвестный сломал крепления глобуса и откатил во двор.
Сообщение о происшествии поступило в полицию утром от администрации района.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. 24-летний ранее судимый горожанин во всем сознался и рассказал, что ночью возвращался домой из бара и увидел городскую достопримечательность.
Мужчина решил, что она будет лучше смотреться в его дворе, но докатить глобус до дома ему не хватило сил.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается ущерб, рассказали в МВД Карелии.
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