Полиция и налоговики начнут выявлять «валютчиков» в соцсетях

В налоговой службе рассматривают куплю-продажу валюты «с рук» как административное правонарушение.

Руководство Федеральной налоговой службы разослало по регионам письмо, в котором поручило организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Как пишет РБК со ссылкой на документ, речь идет о продаже валюты «с рук», которая ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. В ФНС считают, что в нынешних условиях это «несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

Налоговики отмечают, что введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков. В ФНС рассматривают такие действия как совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.25 КоАП.