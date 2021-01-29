Полиция ищет без вести пропавшего 45-летнего жителя Карелии в синей куртке (ФОТО)

Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Олонца, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Олонецкого района разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Игоря Ч. Житель Олонца в ночь на 27 января ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет: черная спортивная шапка, синяя куртка с капюшоном. В болоньевых спортивных штанах. На куртке есть белая надпись в районе груди слева.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (911) 661-93-58, 8 (81436) 4-01-60.