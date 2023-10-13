Полиция ищет двоих мужчин, которые могут быть причастны к грабежу

Полиция Петрозаводска устанавливает личности граждан, запечатленных на видео.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности двоих граждан, попавших на видео. Они, возможно, причастны к совершению грабежа.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8-911-050-9802.
Конфиденциальность гарантируется.
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