Полиция ищет двоих мужчин, которые могут быть причастны к грабежу

Полиция Петрозаводска устанавливает личности граждан, запечатленных на видео.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности двоих граждан, попавших на видео. Они, возможно, причастны к совершению грабежа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8-911-050-9802.

Конфиденциальность гарантируется.