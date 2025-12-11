Полиция ищет лихача, который грубо нарушил ПДД на Кукковке

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит откликнуться очевидцев.
Инцидент произошел 10 декабря в 16:51 на пересечении улиц Ровио и Сортавальской в микрорайоне Кукковка. Видео маневров лихача появилось в соцсетях.
Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле грубо нарушил ПДД. Автомобилист решил не дожидаться зеленого, он выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию и покинул место происшествия, когда горел запрещающий сигнал. Сейчас ГАИ пытается установить личность нарушителя и найти его машину.
Правоохранители просят откликнуться очевидцев происшествия и всех, у кого есть информация о водителе. Сообщить сведения можно в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900 или 78-44-44. Полиция надеется на помощь горожан в поисках нарушителя.
Напомним, ранее в Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре».