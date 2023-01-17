Полиция ищет обвиняемую в краже, которая бегает от суда

Правоохранительные органы Петрозаводска разыскивают Алевтину Васильевну С. 2000 года рождения.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Алевтину Васильевну С. 2000 года рождения.



Женщину обвиняют в имущественном преступлении, она скрывается от суда.

Всех, кто знает, где искать обвиняемую, полиция просит сообщать эти сведения по номеру телефона: 8 981-402-06-14.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.