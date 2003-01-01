Полиция ищет петрозаводского «дрифтера»

Госавтоинспекция ищет водителя, который допустил опасное вождение в Петрозаводске.

Госавтоинспекция ищет нарушителя, который допустил опасное вождение на пересечении Первомайского проспекта и улицы Железнодорожной. В социальных сетях опубликовали видео с места нарушения. Правоохранительные органы занялись вопросом, сейчас нарушителя ищут. По факту публикации в социальных сетях информации о факте нарушения проводят проверку.

— 20 августа в 00.33 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожной неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил опасное вождение, — подчеркнули в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о личности водителя и его местонахождении, просят связаться с Госавтоинспекцией по телефону 715-900 (дежурная группа, круглосуточно), 715-848 (с 9.00 до 18.00).