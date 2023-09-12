Полиция ищет молодого худощавого жителя Сегежи

Житель Сегежи 1981 года рождения пропал 6 сентября.

Информация о поиске без вести пропавшего жителя Сегежи появилась в паблике поисковом паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“».

Полиция Сегежского района разыскивает Ульяшина Сергея Геннадьевича, 1981 года рождения. Он пропал 6 сентября и пропал.

Его рост 175 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черно-зеленые кроссовки и черную кепку.

Всех, кто что-либо знает известно о местонахождении мужчины или видел его после 6 сентября, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911 402 60 26, 8 814 314 33 33 или 02 (с мобильного — 102).