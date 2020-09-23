Полиция ищет вандала, сломавшего шлагбаум у магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Молодой человек сломал шлагбаум на парковке у магазина на Варкауса, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение молодого человека в темной куртке, запечатленного на видеозаписи.

Ночью 20 сентября на парковке у магазина, расположенного по адресу набережная Варкауса, 13, он повредил шлагбаум.

Всех, кому что-либо известно о его личности и местонахождении, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7-911-4032310.

Конфиденциальность гарантируется.