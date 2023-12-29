Полиция ищет зачинщиков массовой драки в баре Петрозаводска

Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности троих молодых людей, которые в одном из заведений города устроили драку с посетителями.
Мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Всех, кто узнал этих людей, и знает, где их можно найти, республиканское МВД просит поделиться сведениями, позвонив по телевонам: 8 999-094-56-10 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в министерстве.
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