Полиция ищет зачинщиков массовой драки в баре Петрозаводска

Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности троих молодых людей, которые в одном из заведений города устроили драку с посетителями.



Мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.



Всех, кто узнал этих людей, и знает, где их можно найти, республиканское МВД просит поделиться сведениями, позвонив по телевонам: 8 999-094-56-10 или 02.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в министерстве.