Полиция изъяла несколько десятков канистр контрафактного алкоголя в Прионежье

Инспекторы ГИБДД в салоне автомобиля нашли 31 канистру со 155 литрами немаркированного алкоголя.

В Прионежье полицейские изъяли более 155 литров немаркированной жидкости, имеющей выраженный запах спирта

На автотрассе в Прионежском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в салоне которого нашли 31 канистру с жидкостью, имеющую запах спирта.

Всю немаркированную продукцию — более 155 литров — изъяли и направили на экспертизу.

По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям водителя, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В ведомстве напомнили об ответственности за перемещение немаркированной алкогольной продукции в количестве более 10 литров на человека. За это нарушение грозит штраф от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.