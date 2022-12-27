Полиция изъяла у жителя Карелии более 600 литров немаркированного алкоголя

В МВД республики привели статистику преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя.

Согласно информации МВД, с начала года правоохранители Карелии изъяли более 1,5 тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также выявили 12 преступлений в сфере незаконного ее оборота. Были возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса.

Так, в Муезерском районе завершено уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 45-летний мужчина привозил в район немаркированную алкогольную и табачную продукцию, хранил ее в подсобном помещении, а продавал в собственных магазине и в баре, не имея при этом лицензии на продажу крепкого алкоголя.

Всего было изъято более 9 тысяч пачек сигарет и 620 литров различного алкоголя на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.