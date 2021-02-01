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Молодой житель Карелии во всем черном выехал из поселка и пропал (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:43, 02 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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Полиция Пряжинского района разыскивает без вести пропавшего мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Пряжинского района разыскивают пропавшего без вести 33-летнего Ивана А. Он 17 января уехал из Пряжи в деревню Кескозеро Олонецкого района. С 21 января на связь не выходил.

Приметы: рост 175-180 см, телосложение среднее. Был одет в черную куртку, черные утепленные болоньевые брюки, черную шапку, обут в коричневые ботинки. При себе имел черную спортивную сумку с красным кантом.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов в поселке Пряжа: 8 (906) 207-75-88; 8 (81456) 3-29-60, 3-29-68.

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