Молодой житель Карелии во всем черном выехал из поселка и пропал (ФОТО)

Полиция Пряжинского района разыскивает без вести пропавшего мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Пряжинского района разыскивают пропавшего без вести 33-летнего Ивана А. Он 17 января уехал из Пряжи в деревню Кескозеро Олонецкого района. С 21 января на связь не выходил.

Приметы: рост 175-180 см, телосложение среднее. Был одет в черную куртку, черные утепленные болоньевые брюки, черную шапку, обут в коричневые ботинки. При себе имел черную спортивную сумку с красным кантом.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов в поселке Пряжа: 8 (906) 207-75-88; 8 (81456) 3-29-60, 3-29-68.