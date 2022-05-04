Полиция Карелии ищет мужчину, который перерезал горло жительнице Сортавалы

В Сортавале мужчина нанес проникающее ранение шеи своей знакомой и скрылся с места преступления.

Как сообщили в «Столице на Онего» в МВД Карелии, в среду, 11 мая, в 8.25 в Сортавальский отдел полиции из районной больницы поступило сообщение, что в операционной лечебного учреждения находится молодая женщина с криминальной травмой. У пациентки проникающее ранение шеи и ротоглотки.

Сотрудники следственного отдела сортавальской полиции начали проверку по факту произошедшего и установили, что пострадавшей является жительница Сортавалы 1981 года рождения.

Предположительно, травму она могла получить от своего знакомого. Личность предполагаемого виновника преступления установлена, ведутся его поиски.

Полиция Сортавалы просит тех, кто обладает какой-либо значимой информацией о происшествии, сообщить по телефону «02» или в дежурную часть по номеру — (8 814-30) 44-150.

Ранее сообщалось, что в Сортавальской больнице врачи спасли жизнь молодой женщине, которая поступила с проникающим ранением шеи и ротоглотки. В течение трех часов шла операция — женщина выжила. Ее ждет длительное лечение.