Полиция Карелии ищет подозреваемого в избиении

Жителя Кондопожского района Карелии подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Сотрудники полиции Кондопожского района разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи.
Он может быть причастен к совершению преступления по ст. 112 УК РФ.
Всех, кто знает, где искать этого человека, полиция просит сообщать эти данные по номеру телефона: 8 953-529-98-86.
Конфиденциальность гарантируется.
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