Полиция Карелии ищет подозреваемого в избиении

Жителя Кондопожского района Карелии подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Сотрудники полиции Кондопожского района разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи.



Он может быть причастен к совершению преступления по ст. 112 УК РФ.

Всех, кто знает, где искать этого человека, полиция просит сообщать эти данные по номеру телефона: 8 953-529-98-86.

Конфиденциальность гарантируется.