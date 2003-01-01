Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»

Сейчас в списке пострадавших около 40 семей. В полиции предполагают, что тех, кому недостроили дома в Карелии, больше.

В Следственном управлении МВД по Республике Карелия продолжается расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Фигурантами являются должностные лица одной из строительных компаний в Петрозаводске. Как стало известно «Столице на Онего» речь о компании «Амперия».

— Предварительно установлено, что в период с января 2021 года по июнь 2024 года строительная компания заключала с гражданами договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов в Карелии. Однако свои договорные обязательства в полном объеме не выполнила, что послужило основанием для обращений клиентов компании в правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного ущерба, — сообщили в МВД.

Напомним, в мае было возбуждено уголовное дело. Изначально не в отношении руководителя компании, а по факту причинения ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч.1 ст. 165 УК РФ). Пострадавшие были не согласны с данной статьей, им удалось добиться переквалификации. Как уточнили нашему изданию в Прокуратуре Карелии, в ходе расследования были установлены признаки мошенничества, в связи с чем по требованию прокуратуры преступление переквалифицировано. Сейчас дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по уголовному делу проходят порядка сорока человек, но их количество может быть больше, говорят в МВД.

— Просим откликнуться граждан, которые также пострадали от действий должностных лиц строительной компании, но еще не обратились в полицию. Для этого следует позвонить по телефонам: 715420 — дежурная часть МВД по Республике Карелия; 739630, 739762 — Следственное управление МВД по Республике Карелия, — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что 30 сентября Арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве строительной компании «Амперия». По словам юриста Антона Пискуна, суд удовлетворил заявление о признании несостоятельным должника и ввел первую процедуру в деле о банкротстве «наблюдение». Ранее «Столица на Онего» сообщала, что , как минимум 20 семей пострадали от действий недобросовестного подрядчика в Карелии. Люди брали кредиты на строительство каркасных домов, в итоге остались без жилья и с обязательствами перед банками». Ранее историю с обманутыми дольщиками прокомментировал глава Карелии. Инициативу о создании рабочей группы высказал Омбудсмен по правам человека Карелии. История докатилась и до Госдумы. Карельские обманутые дольщики рассказали о компании «Амперия» на Круглом столе, в котором участие приняли активисты из 24 регионов.