Полиция Карелии ищет троих сбежавших детей

В воскресенье, 26 февраля, без вести пропали трое малолетних жителей Кондопоги.

Полиция Кондопожского района разыскивает без вести пропавших малолетних жителей Кондопоги, говорится в сообщении паблика «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС».



Стражи порядка ищут Евгения Григоровича 2015 года рождения, Даниила Григоровича 2011 года рождения и Александра Дмитриева 2014 года рождения.



Их местонахождение неизвестно с 26 февраля. Ранее они неоднократно сбегали из дома.



Приметы:



- Александр Дмитриев: рост 146 сантиметров, мальчик нормального телосложения, глаза серые, волосы черные.



- Евгений Григорович: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые.



- Даниил Григорович: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые.



Несовершеннолетние были одеты:



- Александр Дмитриев: темно-синяя куртка, черные штаны, черная толстовка с капюшоном, темно-синие ботинки, черная шапка.



- Евгений Григорович: черно-красная куртка, черные штаны, черные сапоги, черная с серым шапка.



- Даниил Григорович: темно-синяя куртка, черные штаны, черные сапоги, синяя в серую полоску шапка.



• Всех, кто знает, где находятся дети, полиция просит сообщать эти сведения по телефонам: +7 921-227-34-20, +7 953-529-98-86.