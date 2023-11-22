Полиция Карелии изъяла 250 килограммов рыбы, больше 8 килограммов икры, 170 сетей общей протяженностью свыше 9 тысяч метров

С начала года было возбуждено 19 уголовных дел о незаконном вылове рыбы.

Полиция Карелии следит за соблюдением закона в сфере рыболовства и рыбоводства, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

За нарушение правил добычи рыбы сотрудники полиции составили 22 административных протокола. Больше половины нарушителей было выявлено в Кондопоге. Трое жителей республики стали фигурантами уголовных дел о незаконном вылове рыбы. Так, в Прионежском районе был выявлен факт незаконного вылова 27 особей кумжи, одну особь той же породы незаконно добыл житель Пудожского района. За вылов 154 особей рыбы уголовная ответственность грозит жителю Сегежского района. Всего по факту незаконной добычи рыбы с начала года было возбуждено 19 уголовных дел.