Полиция Карелии просит жителей сообщить, где торгуют смертью

В Карелии стартует первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказали в МВД республики.

Первый этап общероссийской акции пройдет с 13 по 24 марта.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии проведет профилактические мероприятия совместно со специалистами других заинтересованных ведомств.

В это время жители республики могут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и людях, распространяющих наркотические средства по номеру телефона 02 (с мобильного - 102).