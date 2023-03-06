Полиция Карелии проводит проверку по факту инцидента в приюте для безнадзорных животных в Медвежьегорске

В результате конфликта с руководителем муниципального учреждения местная зоозащитница получила перелом ребра.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в приюте для безнадзорных животных в Медвежьегорске, где 5 марта получила перелом ребра зоозащитница Ирина Поворозник. У нее произошел конфликт с руководителем муниципального учреждения «Административно-хозяйственный центр Медвежьегорского района» Игорем Деревягиным, который попал на видео, разошедшееся по социальным сетям и СМИ.

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, пострадавшая зоозащитница обратилась к полицию Медвежьегорска около двух часов дня 5 марта. Позднее сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы из центральной районной больницы, где Ирина Поворозник проходила медицинское освидетельствование. В полиции подтвердили выявленные у женщины увечья – ушиб грудной клетки и перелом ребра. Не исключено, что результатом этой проверки станет уголовное дело по факту преступления, совершенного против зоозащитницы.

Заметим, что это не единственная проверка правоохранительных органов в отношении приюта для безнадзорных животных в Медвежьегорске. По поручению республиканской прокуратуры сотрудники полиции разбираются сейчас с обращением общественницы Татьяны Михайловой, которая пожаловалась на жестокое обращение с животными, содержащимися в приюте.

Читайте подробнее в статье «Обстановка радует».