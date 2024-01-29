Полиция Карелии разыскивает 14-летнюю девочку

Девочка пропала 25 января, может находиться в Петрозаводске.

Сотрудники полиции Олонецкого района разыскивают Александру Артуровну А., 2009 года рождения. Ее местонахождение неизвестно с 25 января. Ребенок может находиться в Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые. Была одета в черную меховою куртку с белым значком, черную меховую кепку, коричневый шарф, черно-белые клетчатые брюки.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, сообщать информацию по номерам телефонов: 8 911 437 9001, 02; 8 814 36 41 418.