Полиция Карелии разыскивает 17-летнего юношу в куртке горчичного цвета

Подросток пропал 19 декабря.
Полиция разыскивает Артема Михайловича К., 2006 года рождения. Юноша пропал 19 декабря.
Был одет в куртку-парку горчичного цвета с капюшоном, черные джинсы, кофту с капюшоном светло-желтого цвета, черные кроссовки и черную кепку с нашивкой «провинция». С собой был серый рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 911 661 4677 и 8 999 528 3950.
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