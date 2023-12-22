Полиция Карелии разыскивает 17-летнего юношу в куртке горчичного цвета

Подросток пропал 19 декабря.

Полиция разыскивает Артема Михайловича К., 2006 года рождения. Юноша пропал 19 декабря.



Был одет в куртку-парку горчичного цвета с капюшоном, черные джинсы, кофту с капюшоном светло-желтого цвета, черные кроссовки и черную кепку с нашивкой «провинция». С собой был серый рюкзак.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 911 661 4677 и 8 999 528 3950.