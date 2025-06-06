Полиция Карелии разыскивает мужчину, которого подозревают в нанесении побоев

В Петрозаводске сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, попавшего на камеру видеонаблюдения.

В его действиях могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ (нанесение побоев).

Ориентировочно инцидент произошёл в двадцатых числах июня, в вечернее время возле дома № 1Б по Октябрьскому проспекту, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, просят сообщать в полицию по телефону: 8 999 094 56 25. Конфиденциальность гарантируется.

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Видео: https://vk.com/mvd10