Полиция Карелии спасла пенсионерку от потери 2 миллионов рублей

Петрозаводские полицейские предотвратили крупное мошенничество, отговорив пенсионерку от перевода 2 миллионов рублей аферистам.

Пожилая женщина успела потерять часть сбережений. Мошенники узнали, что у потерпевшей в банке есть другие накопления и планировали выманить и эти деньги, но сотрудники полиции вовремя вмешались.

Аферисты действовали по стандартной схеме. Петрозаводчанке позвонили под видом сотрудников связи, её убедили продиктовать персональные данные под предлогом продления договора, а затем запугали незаконной финансовой деятельностью от ее имени.

Когда мошенники готовились получить крупную сумму, в полицию поступила оперативная информация о намерении женщины перевести более 2 миллионов рублей. Сотрудники отдела по киберпреступности приехали к пенсионерке, которая сначала с недоверием отнеслась к визиту. После долгой беседы полицейским удалось убедить женщину, что она стала жертвой мошенников.

Женщина написала благодарственное письмо министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву.

— Спасибо за душевный разговор. Я ведь сама понимала, что происходит что-то не то. А еще вы такую хорошую работу делаете! — написала женщина.

Руководство решает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

