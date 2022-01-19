Полиция Карелии ведет розыск исчезнувшей девушки-подростка

МВД Карелии просит оказать помощь в поиске девушки, которая ушла из дома неделю назад и пропала.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавшую Антохину Дарью Дмитриевну 2007 года рождения. Об этом сообщает МВД.

Девушка ушла из дома в поселке Шуя Прионежского района 12 января этого года. До настоящего момента обратно она не вернулась. Подросток регулярно посещает крупные торговые центры в разных районах Петрозаводска. Ранее неоднократно была замечена в микрорайоне Перевалка — на улице Крылова. Последний раз её видели в компании несовершеннолетних 17 января этого года в центре Петрозаводска.

Приметы: на вид 14—15 лет, рост 160—165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч, виски и затылок выбриты.

Была одета: зимняя куртка болоньевая с мехом цвета хаки, шарф черно-серого цвета, темные брюки, белые кроссовки. Может переодеваться в одежду знакомых.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой или видевших её в ближайшие дни, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 911 403 62 66, 8 814 257 96 16 или 02 (с мобильного — 102).