Полиция Карелии задержала дебошира, избитого металлической трубой

Уличного нарушителя ранее ударил куском трубы собутыльник, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района привезли нарушителя общественного порядка. Стражи порядка заметили на лице 39-летнего мужчины недавно наложенные швы. Он пояснил, что его ударил знакомый.

Участковый выяснил, что травмы житель района получил во время застолья. Между потерпевшим и еще одним гостем, 40-летним жителем Кондопоги, произошел конфликт.



Злоумышленник взял кусок металлической трубы и ударил им по лицу оппонента. Тому позднее понадобилась медицинская помощь, повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.



В результате возбуждено и расследуется уголовное дело об избиении. Кондопожанину грозит до двух лет колонии.