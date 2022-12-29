Полиция Карелии задержала дебошира, избитого металлической трубой

Уличного нарушителя ранее ударил куском трубы собутыльник, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кондопожского района привезли нарушителя общественного порядка. Стражи порядка заметили на лице 39-летнего мужчины недавно наложенные швы. Он пояснил, что его ударил знакомый.
Участковый выяснил, что травмы житель района получил во время застолья. Между потерпевшим и еще одним гостем, 40-летним жителем Кондопоги, произошел конфликт.
Злоумышленник взял кусок металлической трубы и ударил им по лицу оппонента. Тому позднее понадобилась медицинская помощь, повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.
В результате возбуждено и расследуется уголовное дело об избиении. Кондопожанину грозит до двух лет колонии.
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