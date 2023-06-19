Полиция Карелии задержала мужчину, который повел двух девочек в лес

В Новой Вилге спасли двух девочек, которых неизвестный мужчина повел в лес.

В паблике «Новая Вилга/д.Вилга/д.Половина. Доска объявлений» 18 июня был опубликован пост о том, что в Новой Вилге чуть не произошла ужасная ситуация.

«Мужчина повёл двух девочек в лес... Мужчину спугнули, вызвали полицию. Спасибо огромное неравнодушной девушке за бдительность и за быструю реакцию», - написано в паблике деревни.

Как стало известно «Московскому Комсомольцу в Карелии», сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на место происшествия, задержали мужчину, собиравшегося увести двух девочек 7-8 лет в лес.

Кто оказался подозреваемым в страшном преступлении читайте здесь.