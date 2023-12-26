Полиция Карелии задержала пособницу аферистов, которая забирала деньги у обманутых бабушек

На севере Карелии задержали женщину-курьера, работавшую на телефонных мошенников.

В полицию Беломорского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что телефонные аферисты обманули ее 98-летнюю бабушку и украли у неё 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в один из вечеров пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился адвокатом. Он сообщил, что внучка беломорчанки стала виновницей аварии и для решения возникших проблем необходимы деньги. За ними псевдоадвокат прислал женщину-курьера. Злоумышленница пришла к пожилой женщине и забрала сверток с деньгами. Через несколько часов внучка пришла к бабушке — так вскрылся обман.

В другом случае 85-летняя жительница Беломорска поверила, что разговаривает по телефону со следователем и невесткой, которая попала в аварию, и тоже отдала деньги пришедшей за ними незнакомке.

Обе потерпевшие обратились в полицию, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку на подозреваемую и разослали по всей Карелии. По имеющейся у полиции информации женщина уехала из Беломорска.

Через некоторое время в полицию Кемского района поступили два сообщения о мошенничестве. В одном случае у кемлянки украли 345 тысяч рублей, в другом — более ста тысяч рублей. Обе заявительницы — пожилые пенсионерки, они описали приходившую за деньгами женщину, приметы которой совпадали с описанием злоумышленницы, которая приходила к пожилым жительницам Беломорска.

Сотрудники кемской полиции задержали женщину-курьера с поличным — через банкомат она переводила деньги кураторам-мошенникам. В полиции установили личность подозреваемой, ею оказалась безработная 52-летняя местная жительница. У нее изъяли 15 тысяч рублей, которые женщина получила в качестве оплаты за противозаконную работу.

Полицейские проводят проверочные мероприятия, устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям в Карелии.

По заявлениям потерпевших были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.