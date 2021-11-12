Полиция Карелии рассказала, как действуют дозвонившиеся до своих жертв дистанционные мошенники

Телефонные мошенники продолжают выманивать деньги у горожан.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 57-летнего жителя города о совершенном в отношении него мошенничестве, информирует МВД. Сообщается, что мужчина ответил на телефонный звонок от неизвестного. Тот представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены кредитной заявки неизвестный убедил его перевести более 29 тыс. рублей на незнакомый счет.

В городе Лахденпохья 48-летняя жительница также ответила на звонок. Собеседник сначала представился работником кредитного учреждения, потом якобы перевел звонок на сотрудника правоохранительных органов. Вместе они пытались убедить женщину, что ее банковский счет находится под угрозой. Ей, по словам звонивших, следовало срочно обналичить все средства и перевести их на «резервные ячейки». Однако жительница Приладожья сразу поняла, к чему приведет подобное общение, прекратила разговор и обратилась с заявлением в полицию. Таким образом она смогла сохранить свои накопления — более 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска посмотрел видео и фото щенка вельш-корги и лишился 15 тысяч рублей.