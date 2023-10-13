Полиция Костомукши разыскивает пропавшего 17-летнего подростка

Молодой человек вышел из дома вечером 13 октября.

В Костомукше пропал подросток, сообщили в издании «64 параллель онлайн» со ссылкой на информацию полиции Костомукши.

Как рассказали в источнике, 17-летний Михаил Дмитриевич Усов 13 октября около 17 часов вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Молодой человек был одет в серую (серебристую) куртку с капюшоном, черную толстовку, черные спортивные штаны на резинке и белые кроссовки.

Приметы: рост — около 175 сантиметров, спортивного телосложения, волосы — черные крашеные, глаза — карие.



Любые сведения о возможном местонахождении подростка просят сообщить в дежурную часть ОМВД Костомукши по телефонам: 8 (81459) 5-25-02 (102 с мобильного телефона), 8 (911) 405-36-89.



