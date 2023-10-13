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Полиция Костомукши разыскивает пропавшего 17-летнего подростка

Новости. Общество
15:45, 14 Октября 2023
фото: 64 параллель онлайн / VK

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Молодой человек вышел из дома вечером 13 октября.

В Костомукше пропал подросток, сообщили в издании «64 параллель онлайн» со ссылкой на информацию полиции Костомукши.

Как рассказали в источнике, 17-летний Михаил Дмитриевич Усов 13 октября около 17 часов вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Молодой человек был одет в серую (серебристую) куртку с капюшоном, черную толстовку, черные спортивные штаны на резинке и белые кроссовки.

Приметы: рост — около 175 сантиметров, спортивного телосложения, волосы — черные крашеные, глаза — карие.

Любые сведения о возможном местонахождении подростка просят сообщить в дежурную часть ОМВД Костомукши по телефонам: 8 (81459) 5-25-02 (102 с мобильного телефона), 8 (911) 405-36-89.

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