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Новости. Происшествия
10:54, 16 Апреля 2019

Полиция начала проверку после избиения подростка сверстниками в Петрозаводске

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Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего юноши, запись происшествия появилась в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали "Столице на Онего" в МВД Карелии, сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему молодому человеку поступило из больницы еще 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как группа подростков избивает сверстника за то, что тот якобы оскорбил чью-то маму.

Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в закрытой группе "NEWS | Video [18+]" вечером 12 апреля (согласно законодательству, редакция не может опубликовать ролик).

На кадрах видно, как группа молодых людей избивает их же сверстника.

Действие происходит в районе улицы Чкалова на Перевалке.

"Компания мальчиков поочередно наносит удары по лицу В. После того, как молодой человек был избит, ему предложили встать на колени, чего он не сделал, поскольку на компанию молодых людей обратила внимание женщина, она сказала, что вызовет полицию. После этого молодые люди покинули место происшествия", - сообщается в описании к видеоролику.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-16 11:23:47
Да неужели? Будут ли приняты должные меры? Или так ,для галочки, будет проведена эта проверка.
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