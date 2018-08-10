Полиция начала проверку после пожара в Успенской церкви

Сотрудники МВД Карелии выясняют обстоятельства пожара в Успенской церкви в Кондопоге, сообщили в ведомстве.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуально решение. Причина пожара пока неизвестна. Сотрудники полиции работают на месте пожара и устанавливают свидетелей происшествия", - пояснили в пресс-службе МВД.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33 минуты на ЕСС-01 города Петрозаводска. На месте работают 24 человека, 6 единиц техники. Дополнительно выехали сотрудники пяти подразделений из Прионежья и Петрозаводска.

К месту ЧП выехал начальник ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.