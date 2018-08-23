Полиция начала проверку после стрельбы на свалке под Пряжей

Сотрудники полиции проверяют информацию после сообщения о расстрелянном мусоровозе в Пряжинском районе, сообщает МВД Карелии.

"В дежурную часть районного отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный повредил мусоровоз на свалке поселка Пряжа. В результате инцидента люди не пострадали. На место происшествия выезжала следственно оперативная группа и руководство отделения полиции. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и возможных свидетелей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам водителя автомобиля, он привез очередную партию отходов из Ленинградской области в конце рабочего дня 21 августа и встал в очередь на разгрузку. Так как разгрузить его сразу не успели, пришлось заночевать в машине и лишь к одиннадцати часам следующего дня машину начали освобождать от мусора.

Примерно в 12 часов разгрузка закончилась, но в полуприцепе еще оставался мусор, который водитель начал убирать, забравшись в кузов. Примерно в начале первого часа дня он услышал выстрел. Выскочив из кузова, водитель "Мерседеса" увидел, что находившиеся поблизости люди стали прятаться кто куда. Валерий тоже укрылся в лесу и оттуда уже сообщил о ЧП руководству ООО "Транзит", в котором он работает с начала июня.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.