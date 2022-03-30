Полиция накрыла семейную пару из Петрозаводска, подозреваемую в серийном мошенничестве

Муж и жена из Петрозаводска создали интернет-магазин, с помощью которого было обмануто множество клиентов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители Петрозаводска задержали семейную пару из карельской столицы. Муж и жена подозреваются в серийном мошенничестве, от которого пострадали клиенты принадлежащего им интернет-магазина.

Семейная пара создала интернет-площадку, где продавались различные товары — от часов до бытовой электроники. На сайте были размещены фото сертификатов качества и официальных документов. Однако клиенту, оформившему заказ через кол-центр, отправлялся дешевый низкокачественный аналог. Товар отправлялся наложенным платежом. Звонки обнаруживших подмену клиентов не принимались.

Владельцы были взяты с поличным, когда пытались передать на почту очередную партию заказов. В общей сложности было изъято более 100 посылок и бандеролей.

Как было установлено, каждый из супругов отвечал за свои функции — муж контролировал рекламу, договоры и техническую часть, жена собирала заказы и получала деньги. С каждой продажи, по предварительным данным, супруги получали от полутора до двух тысяч чистой прибыли.

Задержанным предъявлено обвинение в 15 мошенничествах, но следователи предполагают, что пострадавших намного больше. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.