Полиция нашла квартиру, откуда доносились душераздирающие крики ребенка в Петрозаводске

Стала известна причина детских криков на Древлянке.

В МВД Карелии сообщили о том, что накануне полицейские установили квартиру, откуда доносились детские крики. Они опросили родителей ребенка, а также женщину, опубликовавшую пост о детских криках в соцсетях.

Как объяснили родные ребенка, в квартире проживает семья с двумя детьми.

«Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики… Отказ родителей и привел к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей», — сообщили в полиции.

Как уточнили в МВД Карелии, проверка в отношении данной ситуации еще не окончена.

Напомним, накануне в соцсетях появилась информация о жутких криках маленького ребенка в одном из домов на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске. К поискам подключилась полиция, а также прокуратура и Следком. Ситуацию на свой контроль взял глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, а также детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.