Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

Полиция установила личность мужчины, причастного к порче имущества на ж/д вокзале в Петрозаводске.
Дебоширом оказался 25 — летний житель Олонецкого района, рассказали в паблике «УТ МВД России по СЗФО» в ВК.
— Установлено, что находясь в нетрезвом состоянии в переходном павильоне железнодорожного вокзала, из хулиганских побуждений, мужчина повредил стекло входной двери.Кроме этого, стражами правопорядка выяснена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, — говорится в сообщении.
Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.